Среда, 3 Февраля 2021 16:10

АрмИнфо.Шуша древний армянский город, который перешел под контроль Азербайджана в ходе военных действий. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от блока <Мой шаг> Ануш Беглоян, назвав Шуши азрбайджанским наименованием Шуша.

Беглоян заметила, что заявления сделанные ею во время онлайн-конференции проекта <Пограничная зона>, были искажены оппозиционными СМИ.

Беглоян заявила, что в своем интервью отмечала необходимость скорейшего возвращения армянских пленных на родину, и о том, что статус Арцаха следует обсуждать, но в формате Минской группы ОБСЕ, а не на семинарах. И вопрос этот должны обсуждать главы государств и министры иностранных дел. <Я отметила, что все вопросы и разговоры о том, кому принадлежала эта земля, неуместны в контексте того, что никто не может доказать это лучше, чем армяне>, - отметила депутат . Она заявила, что азербайджанская пресса и некоторые армянские СМИ сильно исказили суть ее слов. Она заверила, что отмечала о том, что 30 лет азербайджанские власти пытались уверить свой народ в том, что это их земля, это и привело к войне. <Я отмечала, что из армянских древних источников мы узнаем о том, что Арцах это армянская земля, а не азербайджанская. То есть, наши исторические источники доказывают, что это армянская земля>,- подчеркнула Беглоян.

<Мы должны защищать права граждан Арцаха и не допустить, чтобы армян выселили с данной территории. Вопрос, касающийся статуса Арцаха еще будет обсуждаться. Рано поддаваться отчаянию и опускать руки, этот вопрос будет решен>,- подчеркнула депутат. Также Беглоян заявила, что однозначно считает, что мы должны вернуть утраченные в ходе войны территории. Она добавила, что сегодня международное давление на Азербайджан с целью возвращения пленных достаточно сильное, я бы даже сказал, не имеет прецедентов в истории.

На вопрос, можно ли в этих условиях сосуществовать с Азербайджаном, когда Алиев объявляет Ереван, Севан и Сюник своими территориями, Беглоян ответила: <До тех пор пока Азербайджан продолжает свою антиармянскую политику, пока он держит у себя наших пленников, пока Азербайджан пытается проводить деструктивную политику в регионе - военные учения, враждебные заявления, этот процесс не может начаться>.

На вопрос, почему Никол Пашинян 11 января подписал документ о разблокировании дорог, Беглоян отметила: <Вопрос о разблокировании инфрастурктуры все еще обсуждается, нет ни обязывающего международного документа, ни международного соглашения. Речь идет об обсуждении возможностей>.