Среда, 3 Февраля 2021 16:09

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 февраля посетил Араратскую область, чтобы обсудить текущие и предстоящие программы.

Как передает пресс-служба правительства РА, в своем выступлении глава армянского правительства подчеркнул, что подобного рода рабочие встречи и обсуждения пройдут во всех министерствах, ведомствах, администрациях регионов, чтобы подвести итоги работы и оценить предстоящие мероприятия. "Конечно, Араратская область - это, прежде всего, среда сельскохозяйственной деятельности, в ближайшее время мы должны провести подготовку к сельскохозяйственному сезону, и сегодня мы обсудим эту тему. Конечно, в нашей повестке есть вопросы, связанные с развитием предпринимательской среды, социально-экономической и правовой безопасности, мы обсудим все эти вопросы, дадим соответствующие поручения. Мы будем оценивать, какие у нас есть проблемы, , которые необходимо решать", - сказал Никол Пашинян.

Губернатор Араратской области Размик Тонян и его заместители, говоря об итогах прошлого года, отметили, что из-за пандемии коронавируса и войны производство сельхозпродукции несколько

снизилось, но, к примеру, увеличилось производство винограда и овощей. Было отмечено, что количество сельскохозяйственных угодий в области составляет 156 тысяч гектаров, включая пастбища. Количество посевных земель достигает 42 тысяч.

В этом контексте премьер-министр указал на шаги, которые следует предпринять для увеличения пахотных земель. Он отметил, что

правительство продолжит предпринимать шаги по развитию сельского хозяйства с использованием различных мер и программ субсидирования. Никол Пашинян подчеркнул необходимость повышения эффективности реализуемых программ по созданию современных садов, теплиц и ферм, поручив ответственным лицам оценить проблемы посредством мониторинга и предложить решения. Премьер-министр отметил, что государство будет и дальше предпринимать шаги по обеспечению более благоприятных условий для реализации инвестиционных программ, по мере необходимости вносить конкретные законодательные изменения, а также существенные изменения в программы.

В сообщении отмечается, что в 2020 году в области было реализовано 73 программы субсидирования на 2,5 млрд драмов, из которых государство софинансировало 1,3 млрд драмов. В течение первого месяца 2021 года из Араратской области уже поступило 5 заявок по программе субсидирования.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к весенним сельскохозяйственным работам, проблемы в строительстве, образовании и других сферах и возможности решения.

Представитель вооруженных сил сообщил, что приграничная оперативная обстановка в Араратской области спокойная и находится под полным контролем армянских сил. Руководители прокуратуры, Следственного комитета, региональных управлений полиции выступили с докладами, в которых рассказали о ходе работы, направленной на обеспечение законности.

После встречи премьер-министр Пашинян совершил поездку по Арташату, пообщался с гражданами, ознакомился с их проблемами и ответил на вопросы.