Среда, 3 Февраля 2021 16:08

АрмИнфо. В МИД Армении вновь разъяснили порядок въезда на территорию Грузии.

Так, в сообщении, распространенном МИД РА отмечается, что в армянских СМИ циркулирует информация о том, въезд иностранных граждан на территорию Грузии свободен при наличии отрицательного теста на коронавирус нового типа (COVID-19).

"Информируем, что согласно новым регуляциям правительства Грузии, Армения не входит в список стран, граждане которой могут въезжать на грузинскую территорию при наличии отрицательного теста на COVID-19. Въезд граждан Армении на территорию Грузии возможен исключительно воздушным путем, при прохождении полного курса вакцинации (2 дозы) от COVID-19", - подчеркнули в МИД Армении.

Ранее, правительство Грузии упростило процедуру въезда иностранцев на территорию своей страны. Согласно новому решению, граждане всех стран, прошедших вакцинирование против Covid-19, смогут беспрепятственно въехать в Грузию.

Грузинское правительство также перечислило страны, из которых посетители смогут въехать в Грузию не проходя вакцинацию, однако должны будут сдать ПЦР- тест на границе, а через три дня тест будет повторен в Грузии.

Так, согласно решению, граждане и жители Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, а также те, кто въезжает в Грузию транзитом из тех же стран, должны иметь свидетельство о прохождении ПЦР-теста в течение последних 72 часов.