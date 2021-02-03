Среда, 3 Февраля 2021 14:40

АрмИнфо. Араратбанк заключил с Фондом компании BlueOrchard (Covid-19 Emerging and Frontier Markets MSME Support Fund - Фонд поддержки ММСП развивающихся стран и рынков пограничных экономик в условиях Covid-19) кредитный договор на $5 млн для содействия пострадавшим от коронакризиса ММСП.

Кредитные средства Фонда позволят микро, малым и средним предприятиям продолжить или возобновить свою деятельность в условиях пандемии, что одновременно с созданием рабочих мест даст толчок экономике.

"Рад констатировать, что с компанией BlueOrchard Араратбанк эффективно сотрудничает с февраля 2013 года. Эти новые кредитные средства позволят ММСП смягчить воздействие пандемии Covid-19 на экономику Армении. Особо отмечу, что Араратбанк принимал активное участие в программах по нейтрализации экономических последствий коронавируса и предоставил более 120 бенефициарам кредитные средства на сумму порядка 6 млрд драмов", - заявил председатель Правления Араратбанка Мгер Ананян.

Генеральный директор компании BlueOrchard по линии кредитования Нормундс Мизис со своей стороны заметил: "Особо сильно от последствий коронавируса пострадали ММСП. В этих неблагоприятных условиях Араратбанку удалось улучшить и расширить возможности цифрового банкинга, тем самым обеспечив доступность для клиентов. В эти трудные времена мы очень гордимся тем, что поддерживаем Араратбанк и действующие в Армении ММСП в деле возобновления своей деятельности и бизнеса, а также обеспечения рабочих мест и содействия стабилизации экономики Армении".

Отметим, что Араратбанк основан в 1991 году. Банк предоставляет инновационные и высококачесьвенные услуги как физическим лицам, так и юридическим, используя сверхсовременные технологии и создавая уникальную бизнес-культуру в отношениях банк-клиент. Филиальная сеть банка насчитывает 56 подразделений.

Араратбанк активно вовлечен в кредитование сферы МСБ. Банк сотрудничает с 17 авторитетными международными финансовыми структурами. В 2020 году, несмотря на глобальные вызовы, Араратбанк смог обеспечить стабильность основных показателей. Так, активы банка составили $475.3 млн, кредитные вложения - $283.4 млн, из коих 56,6% ($160.3 млн) пришлись на корпоративное кредитование, а 46,2% ($130.9 млн) - на розничное. Общие обязательства составили $402 млн, из коих 31,7% или $127.5 млн - это привлеченные в рамках международных программ средства, 22,1% или $88.8 млн - срочные депозиты, а 22,4% или $90.2 млн - обязательства до востребования. За 2020 год банк увеличил портфель срочных депозитов на 27% или на $18.9 млн.

Общий капитал банка составил $73.2 млн, а чистая прибыль по итогам 2020 года обеспечена на уровне $2.6 млн. Уровень достаточности общего капитала сохранен на уровне 15,09%, а общей ликвидности на уровне 24,56%, при минимально требуемых 12% и 15% соответственно.