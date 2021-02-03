Среда, 3 Февраля 2021 14:38

АрмИнфо.За три месяца после окончания боевых действий ни правящее в Армении парламентское большинство, ни правительство страны не может представить программу антикризисных мероприятий. Об этом 3 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил независимый депутат Гор Геворкян.

По его словам, государство продолжает оставаться в глубоком кризисе, неизвестна и политическая повестка, а время работает в ущерб стране и ее государственности. Для общественности страны непонятно, о чем собственно идет разговор, чем занимается послевоенный парламент

Армении. Между тем, по убеждению депутата, сегодня главной задачей для главной трибуны страны является обсуждение программы антикризисных мер. Трибуна НС предназначена не только для представления законодательных инициатив, но и для для создания благоприятных условий для строительства государственности. "Эта трибуна должна служить своим прямым задачам, а именно, для разговора с народом, особенно в нынешних катастрофических условиях ", - сказал Гор Геворкян. Он добавил, что эта ситуация - не просто кризис, а достоинство народа, которое было низвергнуто, а его будущее оказалось под угрозой. Тысячи молодых людей сложили свои головы на полях боев, а за три поствоенных месяцев ничего не сделано, по-прежнему остается неопределенной судьба армянских военнопленных, особенно на фоне яростной пропаганды со стороны Азербайджана, который присваивает историко-культурные объекты Армении. На этом фоне звучат странные призывы о намерениях продолжить борьбу. "Как вы собираетесь бороться ", - задал вопрос депутат, добавив, что без прошлого нет будущего.

В свою очередь, депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Владимир Варданян отметил, что в Азербайджане действительно имеют место расистские проявления и армянофобии. С точки зрения расовой сеграгации в отношении армян эта страна вышла на самый высокий уровень. "Да, Азербайджан совершил многочисленные нарушения норм

гуманитарного права в ходе войны, продолжая эту политику и сегодня, отказываясь возвращать военнопленных, применяя в их отношении пытки. Да, мы постоянно поднимаем вопрос о поведении Азербайджана по размещению на своей территории наемников, что является угрозой для всего региона. Да, Армения начала активные международные процессы, только вчера Ереван представил в ЕСПЧ межгосударственную жалобу. Да, в ПАСЕ все наши депутаты говорили о всех этих вопросах. В этой ситуации непонятно, в чем проблема и в чем разница в подходах. Да, мы будем двигаться вперед, учитывая , что все эти процессы должны быть проведены на самом высоком уровне ", - отметил Владимир Варданян.

Между тем, депутат НС от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян отметила, что не следует ожидать от нынешнего правительства, заключившего позорное соглашение о капитуляции, обсуждения вопроса об армянских военнопленных. В реальности, именно этот вопрос должен был стать предметом обсуждений, как и вопрос о судьбе десятков тысяч вынужденных переселенцев, в отношении одного из которых была выдана санкция на арест. Речь идет о выходце из Гадрута Ваагне Бадасяне, которого нынешняя власть лишила постоянного места жительства. Не следует ожидать от нынешнего парламента и обсуждений по поведению азербайджанцев в Сюнике. Накануне родные военнопленных встретились с лицом, занимающим пост премьер-министра, покинув его разочарованными. "Зато правительство представило повестку, согласно которой предлагается обсудить вопрос об увеличении количества судей, дающих санкции на аресты, поскольку нынешние многочисленные судьи отказываются выполнять грязные политические заказы Никола Пашиняна", - заметила депутат.