Среда, 3 Февраля 2021 14:38

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отреагировала на сообщения о выставлении на торги армянской церкви в Турции.

Так, на просьбу прокомментировать сообщение о продаже армянской церкви, Нагдалян отметила, что во внешнеполитическом ведомстве Армении знакомы с сообщения турецких СМИ по этому поводу. "Армянская католическая церковь, в квартале Себташи в турецком городе Бурса выставлена на продажу за 6 млн 300 тыс турецких лир. Кроме того, в западной турецкой провинции Кютахья была разрушена армянская церковь Святого Тороса.

Мы решительно осуждаем политику турецких властей, направленную на постоянное разрушение и незаконное присвоение армянского культурного наследия, набравшее новые обороты в последнее время. Призываем Турцию полностью выполнить свои обязательства, взятые в рамках международных договоров", - отметила представитель МИД Армении.

При этом она констатировала, призывы к сотрудничеству в области регионального мира и стабильности со стороны государства, которое демонстрирует подобное отношение к памятникам истории и культуры, по крайней мере, не могут вызывать доверия.

Вместе с тем, реагируя на совет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу Армении извлекать уроки из истории, Нагдалян подчеркнула, что никто не вправе говорить неуважительно на языке угроз и давать уроки истории народу, пережившему геноцид.

"Турецкие власти должны четко осознавать, что для диалога необходима атмосфера доверия, и разрушение армянского исторического и культурного наследия, однозначно, не способствует формированию этой атмосферы", - подытожила Нагдалян