Судья заявила, что она отклоняет ходатайство о самоотводе представленное адвокатом экс-вице премьера Армении Армена Геврокяна Эриком Алексаняном. Решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции. Алексанян 2 февраля в ходе судебного заседания заявил, что беспристрастность судьи вызывает у него серьезные подозрения и представил ходатайство о самоотводе Данибекян. Следующее судебное заседание состоится 9 февраля.

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