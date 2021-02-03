Среда, 3 Февраля 2021 14:36

АрмИнфо. В Армении будет внедрен новый институт специализированных судей по судебному контролю за процедурами досудебного разбирательства. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 3 февраля обсуждает поправки в Судебном кодексе и в пакете смежных законов.

Представляя проект поправок, министр юстиции РА Рустам Бадасян отметил, что параллельно с новым институтом предлагается определить и специализацию судей, рассматривающих дела о коррупционных преступлениях. Необходимость в поправках появилась, исходя из того, что статистика судебной системы показывает, что судьи с уголовной специализацией рассматривают также такие дела, которые касаются судебного контроля досудебного производства, посредничество на арест, разрешение на обыск. "Мы считаем, что необходимо разделить эти специализации для повышения эффективности следствия. Исходя из стратегии по борьбе с коррупцией, появилась также необходимость в отдельном профиле для повышения эффективности рассмотрения дел",- сказал министр. Также будут публиковаться резиденции и графики дежурств судей, чтобы органам, проводящим следствие, было понятно, к какому судье направлять дела. При этом досудебные разбирательства по уголовным делам и коррупционные преступления дела предлагается закреплять за специализированными судьями по уголовным делами, разделив их между Ереваном и регионами. "Планируется увеличение числа судей как в судах первой инстанции общей юрисдикции (до 21 судьи), так и в Апелляционном уголовном суде (до 3). При этом на первом этапе пополнение будет осуществляться из числа действующих судей, а также новых кандидатов на основании проверки их благонадежности. В более ускоренном порядке будут проведены процедуры обучения и переподготовки", - отметил Бадасян, добавив, что определяется порядок распределения дел между судьями, которые будут рассматривать коррупционные дела. Увеличенное число судей позволит сократить сроки рассмотрения уголовных дел. Также делается попытка повысить доверие общества к судебной системе и судебным актам за счет дополнительных проверок.

Сроки вступления закона в силу пока неизвестны. После рассмотрения парламентом некоторые его положения будут внедряться постепенно. В частности, Высший судебный совет должен будет обратиться в правительство для увеличения штата, после чего последует процедура выбора судей, что может продлиться более3 месяцев. По данным министра, с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года в судах Армении рассматриваются 275 уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями. При этом он отметил, что кроме того Генпрокуратура осуществляет прокурорский контроль за порядка 2228 делами, связанными с коррупцией. "Из этого можно сделать заключение, что число расследований коррупционных преступлений в общей судебной системе выросло на 30%", - сказал Бадасян.