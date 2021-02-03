Среда, 3 Февраля 2021 12:25

АрмИнфо.По указу Папы Римского Франциска 27 февраля будет отмечаться по римскому календарю как день памяти архимандрита Вселенской Церкви Святого Григора Нарекаци.

Как сообщает посольство Армении в Ватикане, он будет включен в праздничные календари католических церквей по всему миру, будут обновлены литургические книги и тексты литургии.

Как известно, еще в 2015 г. Папа присвоил титул "Архимандрит Вселенской Церкви" средневековому армянскому священнослужителю, богослову, поэту Григорию Нарекаци. Папа Франциск таким образом подтвердил решение Конгрегации Святых Святого Престола, согласно которому Нарекаци заслуживает признания высшей церковной награды. Он также причислил Григора Нарекаци к Учителям Католической Церкви. Примечательно, что список Учителей церкви состоит из 36 имен, один из которых - Святой Григорий Нарекаци.

А уже в апреле 2018 года в Ватикане была установлена статуя Григора Нарекаци. Скульптура, установленная в Ватиканских садах, была изготовлена в Чехии, армянским скульптором, народным артистом Армении - Давидом Ереванци.

Нарекаци родился в 10-м веке в семье епископа Хосрова из деревни Нарек в провинции Васпуракан, и с детства был связан с духовным миром и религиозно-философской литературой. Получил образование в монастыре Нарека, у Анании Нарекаци, затем стал монахом.

Перу Нарекаци принадлежат многочисленные произведения, но кульминацией его литературного наследия является поэма <Книга скорбных песнопений> или <Нарек> - величайшее творение мысли армянской средневековой литературы, крупнейшая художественная ценность, чем Нарекаци прославился не только в армянской, но и в мировой литературе.

Армянской Апостольской Церквью Григор Нарекаци был причислен к лику святых.