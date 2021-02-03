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 Среда, 3 Февраля 2021 12:23
Ани Мшецян

С 5 по 6 февраля в Армении ожидаются осадки

С 5 по 6 февраля в Армении ожидаются осадки

АрмИнфо.На территории Армении с 3-4, ночью 5-го, днем 7-го февраля ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.  Согласно источнику, днем 5-го февраля в большинстве регионов, ночью 6-го в регионах Вайоц дзор, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде мокрого снега.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, 5-го февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Днем 4 февраля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване с 3-4, ночью 5-го, с 6-7 февраля ожидается погода без осадков. После полудня 5-го февраля ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +10 градусов.


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