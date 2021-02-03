Среда, 3 Февраля 2021 12:23

АрмИнфо.На территории Армении с 3-4, ночью 5-го, днем 7-го февраля ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Согласно источнику, днем 5-го февраля в большинстве регионов, ночью 6-го в регионах Вайоц дзор, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде мокрого снега.

Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с, 5-го февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Днем 4 февраля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване с 3-4, ночью 5-го, с 6-7 февраля ожидается погода без осадков. После полудня 5-го февраля ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +10 градусов.