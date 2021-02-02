Вторник, 2 Февраля 2021 20:57

АрмИнфо. Оппозиционное "Движение за спасение Родины" выступило с заявлением, в котором содержится призыв к гражданам прибыть к зданию Национального Собрания Армении 3 февраля в 10:00.

По инициативе правительства в этот день состоится внеочередное заседание парламента, в повестку которого, по мнению оппозиционеров, включены антигосударственные законопроекты. "Призываем наших граждан собраться у входа в здание Национального собрания на улице Демирчяна 3 февраля в 10:00, чтобы поднять свой голос в знак протеста", - говорится в заявлении движения.