Вторник, 2 Февраля 2021 20:45

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене, распространенном 2 февраля Министерством обороны РФ.

Источник отмечает, что на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратилось 111 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52058 человек. Обеспечено сопровождение одной автомобильной колонны Азербайджанской Республики со строительной техникой через территорию Нагорного Карабаха по маршруту Матагис - Ванк и обратно. Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 34 га территории, 2 км дорог, 11 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 14 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 893,3 га территории, 247,8 км дорог, 973 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 23950 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.