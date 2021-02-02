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АрмИнфо. 2 февраля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян принял временного поверенного в делах Соединенного Королевства в Республике Армения Хелен Фейзи, военного атташе Великобритании в РА Тони Брамвелла (резиденция
- Тбилиси) и советника по вопросам обороны Клэр Маккейн (резиденция - Тбилиси).
Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи Хелен Файзи поздравила Вагаршака Арутюняна со вступлением в должность министра обороны в сложный для Армении период и выразила соболезнования погибшим в ходе боевых действий.
Министр обороны РА представил ход выполнения договоренностей, достигнутых после прекращения боевых действий. Вагаршак Арутюнян особо остановился на вопросе возвращения Азербайджаном армянских военнопленных.
По просьбе британской стороны также были представлены условия региональной безопасности, текущие угрозы и ожидаемые события.
Министр обороны также сказал, что в настоящее время проводится оценка недостатков, выявленных в ходе боевых действий, что может привести к структурным изменениям, процедурам и тактике принятия решений в вооруженных силах, а также к законодательным изменениям.
В ходе встречи также обсуждались возможности углубления армяно-британского сотрудничества в области обороны. Стороны договорились, что в результате дополнительных обсуждений будут инициированы новые направления сотрудничества, основанные на приоритетных интересах.
Британская сторона выразила готовность продолжить сотрудничество по уже существующим, а также по новым направлениям, предлагаемым армянской стороной.
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|В Армении будет внедрена программа добровольной аттестации учителей
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|Генсек ОДКБ: Любые наемники, сирийские боевики должны покинуть зону карабахского конфликта
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|Генсек ОДКБ: Договоренности вокруг Нагорного Карабаха создают условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса
|Омбудсмен: Власти Азербайджана продолжают нарушать международно признанные права жителей приграничных сел Армении
|Рубен Рубинян: Главной целью армянской делегации в ПАСЕ было вынести вопрос связанный с армянскими пленными на обсуждение в структуре
|Глава армянской делегации в ПАСЕ: Следует усиливать международное давление на Азербайджан
|Америабанк 4 февраля выводит на рынок очередной транш долларовых облигаций в объеме $10 млн
|В Минобороны Армении не комментируют информацию о скором расформировании Армии обороны Арцаха
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|Аналитик: Южно-кавказский интерес Ирана обусловлен тревогой за собственную безопасность
|Эксперт: В вопросе пленных необходимо наращивать давление на Баку
|За минувшие сутки в Армении выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом
|Защитник прав человека на встрече с послом России вновь указал императив возвращения армянских пленных из Азербайджана
|ANCA запустил новую кампанию по сбору подписей под письмом, призывающим администрацию Байдена-Харриса поддержать Арцах и Армению
|Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
|Армения при посредничестве России предала Азербайджану двух военнослужащих, незаконно пересекших госграницу РА
|Заре Синанян планирует в ближайшее время посетить Россию и Францию
|Тегеран: Поездка на Кавказ была одной из самых важных и успешных региональных поездок Зарифа
|Карабахский вопрос будет на повестке переговоров главы МИД России и действующего председателя ОБСЕ
|В Армении одобрили применение российской вакцины против Covid-19 "Спутник V"
|Хулиси Акар: Турция надеется на долгосрочный мир и стабильность в Карабахе
|Гарик Саркисян стал новым главой Комитета по управлению госимуществом Армении
|Партия АРФ "Дашнакцутюн" выступила против приезда супруги премьер-министра РА в США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 1 февраля
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ЗАО “Тел-Селл”
|Серж Саргсян вылечился от коронавируса
|В Карсе стартовали турецко-азербайджанские совместные учения "Зима - 2021"
|Наира Зограбян призвала правоохранительные органы Армении <отключить Пашиняна от аппарата искусственного дыхания>
|Эксперты ООН по правам человека призвали к незамедлительному освобождению военнопленных и пленных в связи с карабахским конфликтом
|Депутат от ППА уверена, Никол Пашинян хочет отозвать ее из ПАСЕ
|Наира Зограбян попросила прощения за то, что допустила приход Никола Пашиняна к власти
|В Степанакерте обеспокоены намерениями <Серых волков> реализовать некие проекты в оккупированном Шуши
|Лидер партии требует прояснить ситуацию с ценами на авиабилеты в Армении
|Президент НАН: Нынешние власти Армении не способны решать стоящие перед научной общественностью задачи
|Чавушоглу: Не разделявшие нашу позицию по дипломатическому урегулированию на Кавказе теперь заговорили иначе
|Турция и Азербайджан создают совместную медиа-платформу
|Томас Лех Бучек отправил Алиеву первый экземпляр публикации о преступлениях Азербайджана против армян "Карабах 2020"
|Министр образования, науки, культуры и спорта посетовал на скромное финансирование сферы образования
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