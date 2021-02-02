Вторник, 2 Февраля 2021 20:42

АрмИнфо. 2 февраля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян принял временного поверенного в делах Соединенного Королевства в Республике Армения Хелен Фейзи, военного атташе Великобритании в РА Тони Брамвелла (резиденция

- Тбилиси) и советника по вопросам обороны Клэр Маккейн (резиденция - Тбилиси).

Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи Хелен Файзи поздравила Вагаршака Арутюняна со вступлением в должность министра обороны в сложный для Армении период и выразила соболезнования погибшим в ходе боевых действий.

Министр обороны РА представил ход выполнения договоренностей, достигнутых после прекращения боевых действий. Вагаршак Арутюнян особо остановился на вопросе возвращения Азербайджаном армянских военнопленных.

По просьбе британской стороны также были представлены условия региональной безопасности, текущие угрозы и ожидаемые события.

Министр обороны также сказал, что в настоящее время проводится оценка недостатков, выявленных в ходе боевых действий, что может привести к структурным изменениям, процедурам и тактике принятия решений в вооруженных силах, а также к законодательным изменениям.

В ходе встречи также обсуждались возможности углубления армяно-британского сотрудничества в области обороны. Стороны договорились, что в результате дополнительных обсуждений будут инициированы новые направления сотрудничества, основанные на приоритетных интересах.

Британская сторона выразила готовность продолжить сотрудничество по уже существующим, а также по новым направлениям, предлагаемым армянской стороной.