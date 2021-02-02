Вторник, 2 Февраля 2021 20:15

АрмИнфо.1 февраля 2021 года в формате видеоконференции состоялись межмидовские консультации между Туркменистаном и Султанатом Оман. Туркменскую сторону возглавил Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а оманскую - Министр иностранных дел Султаната Оман Саййид Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиди.

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов, касающихся туркмено-оманских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Подчёркнута значимость контактов на высшем уровне в продвижении связей между двумя странами.

Министры отметили эффективность сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Выделив значимость продолжения диалога и партнёрства на платформах региональных и международных структур, стороны выразили схожесть позиций в деле поддержания мира, стабильности и устойчивого экономического роста. Об этом свидетельствует деятельное взаимодействие двух стран в рамках ООН, ОИС и других авторитетных организаций.

Особый акцент сделан на сотрудничество в области транспорта. Дипломаты отметили, что обе страны имеют уникальное географическое расположение и являются важными звеньями в создании международных транспортно-транзитных коридоров по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. Одним из наглядных примеров партнёрства в этом контексте является Соглашение о создании Международного транспортно-транзитного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман. Стороны говорили об актуальности данного партнёрства для упрочения сотрудничества между странами и региональной экономической интеграции.

Дипломаты также отметили важность развития правовой базы двустороннего сотрудничества. Рассмотрен статус нынешних проектов документов. Выражена заинтересованность двух стран в создании совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая может способствовать продвижению торговых отношений, в том числе в области нефтегазовой, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства и др.

Стороны отметили необходимость развития образовательных и культурных контактов с учетом нынешних условий. Рассмотрены возможности расширения сотрудничества и обмена опытом в сфере здравоохранения и медицины.