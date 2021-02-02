Вторник, 2 Февраля 2021 20:13

АрмИнфо.В Северо-Казахстанской области перестали обитать волки и шакалы. Об исчезновении данных особей сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бывший представитель Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакен Дилдахмет на своей странице в сети Facebook написал, что волков в регионе истребили. «Можно официально озвучить, что в Северо-Казахстанской области волки больше не обитают. Они вымерли. Их истребили. По исследованию специалистов уже несколько лет в природе СКО санитар леса не встречается. Причина - законная и незаконная охота, отсутствие кормовой базы (браконьерство). Возможно, через 5 лет мы занесём волка в Красную книгу Казахстана», - написал Сакен Дилдахмет.



Ситуацию с исчезновением волков прояснили в комментарии к записи в Facebook Сакена Дилдахмета представители Комитета лесного хозяйства и животного мира. По их информации, последний раз волков в регионе наблюдали в 2010 году – около 40 особей. С 2014 года животных на территории Северо-Казахстанской области не было.



«Полагаем, это связано с интенсивным освоением территории области под посевные сельскохозяйственные угодья, что повлияло на кормовые условия обитания волка, а также имел место фактор беспокойства хищников. Следует отметить, что территория области является равнинной, лесостепной зоной с около 5% лесистостью, что не вполне подходит по своим защитным и кормовым свойствам для обитания волка. В настоящее время в Казахстане обитает около 14,5 тысячи волков, что на 1,5 тысячи больше чем 2019 году», - говорится в комментарии к посту Сакена Дилдахмета.



