Вторник, 2 Февраля 2021 20:12

АрмИнфо. Посещения лиц, лишенных свободы, будут разрешены. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции РА Рустам Бадасян.

По его словам, ранее Министерством юстиции совместно с партнерскими организациями были приняты комплексные меры для предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения права на охрану здоровья лиц, лишенных свободы. В целях быстрого реагирования на случаи

COVID-19 пенитенциарная больница для осужденных была выделена в качестве карантинной зоны. По крайней мере, одна камера была выделена в пенитенциарных учреждениях для изоляции людей с симптомами COVID- 19, а количество дней в карантине было увеличено. Были проведены информационные мероприятия, принят ряд санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В результате реализации комплексных мероприятий уровень инфицирования в пенитенциарных учреждениях по состоянию на 2 февраля 2021 года составил 39 случаев. Это составляет 1,98% из 1971 человек, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Все они имели диагноз коронавируса, и все вылечились. Самое главное, продолжил министр, что смертей от COVID-19 не зарегистрировано.

Принимая во внимание отмеченные результаты, Минюст выступит с инициативой разрешить "короткие" и "длительные" свидания для лиц, лишенных свободы. При этом будет проводиться мониторинг, чтобы постоянно оценивать последствия инициативы.

"Некоторое время назад к этой теме обратился и депутат НС Эдмон Марукян. Спасибо, что не остались равнодушными к вопросу. Я всегда готов к сотрудничеству",- написал министр.