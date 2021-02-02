Вторник, 2 Февраля 2021 19:51

АрмИнфо. В Армении будет увеличено количество судей. Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам 2 февраля обсудила в первом чтении внесенный правительством поправки в Судебном кодексе и в пакете смежных законов.

По словам министра юстиции РА Рустама Бадасяна, предлагаемые изменения призваны обеспечить эффективность досудебного производства по уголовным делам, расследования дел, связанных с коррупционными преступлениями. Исполнительная власть предлагает увеличить количество судей. Количество судей в суде первой инстанции увеличится на 17, как минимум 8 из которых будут в Ереване. Кроме того, на три штатные единицы увеличится количество судей Апелляционного суда. Министр сообщил, что выбор судей будет проходить на конкурсной основе, который продлится три месяца. Вначале он будет проведен в Ереване, а затем - в областях страны. Конкурс предусматривает письменный этап. Это будет не простой тест, а проверка знаний требований Судебного кодекса. Кроме того, участникам будет предложено решать соответствующие задачи. Затем комиссия по борьбе с коррупцией проведет проверку на этику, психологическое тестирование, а затем - устный экзамен.