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АрмИнфо. Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян 2 февраля представил коллективу новоназначенного председателя комитета по управлению госимуществом Гарика Саркисяна.
Как сообщает пресс-служба ведомства, министр поблагодарил бывшего председателя комитета Нарека Бабаяна за его значительный вклад на этом важном этапе государственного управления и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.
По словам министра, за последние годы проделана значительная работа по реформированию системы управления государственным имуществом. Поздравив Гарика Саркисяна со вступлением в должность, министр выразил надежду, что последний вместе с коллективом сможет начать руководство сферой с новыми подходами, основанными на предыдущих позитивных изменениях.
Новоназначенный председатель комитета поблагодарил за доверие, заверив, что будет сделано все для достижения поставленных целей.
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|Генсек ОДКБ: Договоренности вокруг Нагорного Карабаха создают условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса
|Омбудсмен: Власти Азербайджана продолжают нарушать международно признанные права жителей приграничных сел Армении
|Рубен Рубинян: Главной целью армянской делегации в ПАСЕ было вынести вопрос связанный с армянскими пленными на обсуждение в структуре
|Глава армянской делегации в ПАСЕ: Следует усиливать международное давление на Азербайджан
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|В Минобороны Армении не комментируют информацию о скором расформировании Армии обороны Арцаха
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|Аналитик: Южно-кавказский интерес Ирана обусловлен тревогой за собственную безопасность
|Эксперт: В вопросе пленных необходимо наращивать давление на Баку
|За минувшие сутки в Армении выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом
|Защитник прав человека на встрече с послом России вновь указал императив возвращения армянских пленных из Азербайджана
|ANCA запустил новую кампанию по сбору подписей под письмом, призывающим администрацию Байдена-Харриса поддержать Арцах и Армению
|Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
|Армения при посредничестве России предала Азербайджану двух военнослужащих, незаконно пересекших госграницу РА
|Заре Синанян планирует в ближайшее время посетить Россию и Францию
|Тегеран: Поездка на Кавказ была одной из самых важных и успешных региональных поездок Зарифа
|Карабахский вопрос будет на повестке переговоров главы МИД России и действующего председателя ОБСЕ
|В Армении одобрили применение российской вакцины против Covid-19 "Спутник V"
|Хулиси Акар: Турция надеется на долгосрочный мир и стабильность в Карабахе
|Гарик Саркисян стал новым главой Комитета по управлению госимуществом Армении
|Партия АРФ "Дашнакцутюн" выступила против приезда супруги премьер-министра РА в США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 1 февраля
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ЗАО “Тел-Селл”
|Серж Саргсян вылечился от коронавируса
|В Карсе стартовали турецко-азербайджанские совместные учения "Зима - 2021"
|Наира Зограбян призвала правоохранительные органы Армении <отключить Пашиняна от аппарата искусственного дыхания>
|Эксперты ООН по правам человека призвали к незамедлительному освобождению военнопленных и пленных в связи с карабахским конфликтом
|Депутат от ППА уверена, Никол Пашинян хочет отозвать ее из ПАСЕ
|Наира Зограбян попросила прощения за то, что допустила приход Никола Пашиняна к власти
|В Степанакерте обеспокоены намерениями <Серых волков> реализовать некие проекты в оккупированном Шуши
|Лидер партии требует прояснить ситуацию с ценами на авиабилеты в Армении
|Президент НАН: Нынешние власти Армении не способны решать стоящие перед научной общественностью задачи
|Чавушоглу: Не разделявшие нашу позицию по дипломатическому урегулированию на Кавказе теперь заговорили иначе
|Турция и Азербайджан создают совместную медиа-платформу
|Томас Лех Бучек отправил Алиеву первый экземпляр публикации о преступлениях Азербайджана против армян "Карабах 2020"
|Министр образования, науки, культуры и спорта посетовал на скромное финансирование сферы образования
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