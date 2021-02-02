Вторник, 2 Февраля 2021 19:37

АрмИнфо. Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян 2 февраля представил коллективу новоназначенного председателя комитета по управлению госимуществом Гарика Саркисяна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр поблагодарил бывшего председателя комитета Нарека Бабаяна за его значительный вклад на этом важном этапе государственного управления и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.

По словам министра, за последние годы проделана значительная работа по реформированию системы управления государственным имуществом. Поздравив Гарика Саркисяна со вступлением в должность, министр выразил надежду, что последний вместе с коллективом сможет начать руководство сферой с новыми подходами, основанными на предыдущих позитивных изменениях.

Новоназначенный председатель комитета поблагодарил за доверие, заверив, что будет сделано все для достижения поставленных целей.