Вторник, 2 Февраля 2021 19:35

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции под председательством Мнацакана Мартиросяна вынес решение об аресте бизнесмена Давида Галстяна.

Отметим, что 1 февраля Служба национальной безопасности сообщила, что Галстяну предъявлено обвинение в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов.

Сегодня Давид Галстян выступил с заявлением, подчеркнув, что на данном этапе не станет раскрывать подробности дела о снарядах и связанных с ним обстоятельств, так как они содержат государственную тайну. Однако, по его словам, эти обстоятельства раскрыли бы реальные мотивы возбуждения против него уголовного дела.

Напомним, что как ранее сообщала пресс-служба СНБ, бизнесмен Давид Галстян заключил договор с Минобороны Армении, согласно которому осуществил поставки артиллерийских снарядов для пушек образца 1983-1986 годов. Однако, вместо этого МО были поставлены снаряды чешского производства 1977 года. В итоге, эти боеприпасы были не пригодны для вышеуказанных орудий, что привело к невозможности их использования.

СНБ также сообщала, что против Галстяна также были возбуждены и другие уголовные дела.