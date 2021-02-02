Вторник, 2 Февраля 2021 19:10

АрмИнфо. Депутаты Национального Собрания Армении не будут премированы. Разъяснения о порядке начисления премиальных распространила пресс-служба НС РА.

Согласно источнику, на основании закона "О вознаграждении работников, занимающих государственные должности", принятого в 2013 году, председатель Национального Собрания РА премирует сотрудников НС и депутатов. За первое полугодие вознаграждение осуществляется из Фонда поощрения государственных служащих до 30 июля, за второе - до 15 февраля следующего года. Спикер армянского парламента поощрил всех сотрудников НС, кроме депутатов.

Отметим, что вопрос с премиальными должностных лиц, постоянно является критики в адрес властей страны. Особенно остро этот вопрос был поднят в период пандемии и военных действий, когда, невзирая на складывающуюся ситуацию, армянские чиновники исправно получали премиальные.