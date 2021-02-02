Вторник, 2 Февраля 2021 19:08

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян предложил Минюсту разрешить как краткосрочные, так и долгосрочные свидания с заключенными в местах лишения свободы с обеспечением противоэпидемических условий. В связи с этим вопросом Марукян обратился к министру юстиции Рустаму Бадасяну. Депутат, на своей странице в соцсети Facebook, в частности, отметил: <Из-за коронавируса с марта прошлого года введен ряд ограничений в связи с правовым режимом чрезвычайного положения, которые продолжают действовать, в том числе запрет на посещение лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. К нам обращались родственники задержанных, которые выражают обоснованное недовольство упомянутым запретом.

Люди, лишенные свободы, уже год не видят членов своей семьи или родственников. Очевидно, что это может повлиять на морально-психологическое состояние осужденных, ресоциализацию, а так же такое обращение может рассматриваться как жестокое обращение с заключенными. Соответственно, я предложил разрешить как краткосрочные, так и долгосрочные свидания с заключенными в местах лишения свободы, при соблюдении всех необходимых противоэпидемических условий>.