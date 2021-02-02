Вторник, 2 Февраля 2021 17:59

АрмИнфо. Степанакерт разоблачает азербайджанскую информационную кампанию.

Так, в заявлении МИД Арцаха, в частности говорится: <В последнее время мы стали свидетелями информационной кампании Азербайджана, который, стремясь продемонстрировать мнимую поддержку со стороны международного сообщества турецко-азербайджанской вооруженной агрессии против Арцаха, распространяет сообщения о поздравлениях со стороны представителей некоторых международных организаций и политических кругов ряда стран в связи с <освобождением> Азербайджаном так называемых <оккупированных> территорий.

Оставив в стороне вопрос о достоверности этих заявлений, тем не менее считаем необходимым еще раз отметить, что вооруженная агрессия, развязанная в сентябре 2020 года Азербайджаном при поддержке Турции и с участием международных террористов против Республики Арцах, привела к многочисленным страданиям: тысячи невинных граждан армянской национальности были убиты и ранены, сотни пропали без вести, находятся сейчас в плену, стали заложниками, подверглись при этом пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, уничтожается армянское культурное наследие.

Призываем все страны и организации быть предельно осторожными и корректными в своих высказываниях относительно азербайджано-карабахского конфликта, избегать заявлений, которые могут негативно отразиться на международных усилиях по всеобъемлющему урегулированию конфликта, поддержанию мира и стабильности в регионе, а также задеть чувства тысяч людей.

Дипломатический этикет не может и не должен служить основанием для высказываний, которые могут рассматриваться в контексте легитимизации и закрепления оккупации территорий Республики Арцах и оправдания международно противоправных деяний>.