Вторник, 2 Февраля 2021 17:52

АрмИнфо. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян встретилась с руководителями негосударственных школ и дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи, отмечает источник, в ходе встречи представители образовательных учреждений выразили озабоченность проводимой налоговой политикой в данной сфере. Заместитель министра отметила, что с точки зрения эффективности образовательной политики возможно сохранение финансирования, что станет новым вызовом для сектора образования в условиях эпидемии коронавируса, которая рассматривается как препятствие для развития системы образования. "Именно в этих условиях образование имеет первостепенное значение для развития общества и государства. Мы рассчитываем получить в сотрудничестве с вами обоснованные предложения, чтобы мы могли представить их правительству для дальнейшего обсуждения в контексте эффективной политики", - сказала Жанна Андреасян. При этом она подчеркнула, что в настоящее время нет ни одного законопроекта по изменению налоговых ставок в сфере образования. Однако, по словам замминистра, начало обсуждения намеченных проектов на данном этапе возможно с точки зрения учета проблем и особенностей сектора образования. Согласно предварительному исследованию, проведенному в частных школах, около 68% из 10 000 студентов, обучающихся в негосударственных учреждениях, не будут посещать частную школу, если плата за обучение увеличится, что отрицательно скажется на всем секторе.

Подчеркнув, что посещение негосударственных школ является конституционным правом родителя и ребенка, участники встречи указали на международный опыт, подчеркнув, что данное направление получило развитие и Армении, составив конкуренцию государственным образовательным учреждениям. Достигнута договоренность найти эффективные решения для внесения предложений в правительство, с целью рассмотрения вопроса с точки зрения всех заинтересованных сторон.

В ходе встречи руководители частных школ представили возможные социальные последствия в случае изменения ставок налогов, обсудили экономическое значение и инвестиции негосударственных организаций в эту сферу, а также подняли другие вопросы, связанные с их деятельностью.