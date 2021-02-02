Вторник, 2 Февраля 2021 17:05

АрмИнфо. 2 февраля президент Арцаха Араик Арутюнян созвал расширенное рабочее совещание, посвященное послевоенным программам государственной поддержки, направленным на частичную или полную компенсацию кредитов и обязательств граждан.

Государственный министр, министр финансов Карабаха Григорий Мартиросян представил президенту разработанный правительством проект программы государственной поддержки, согласно которому в случае утверждения проекта государство компенсирует ипотечные потребительские и бизнес кредиты граждан, постоянно проживающих в Арцахе и привлекших к 27 сентября 2020 года финансовые ресурсы.

В частности, с 27 сентября 2020 года по 1 октября 2023 года все платежи по ипотечным кредитам, фактически проживающим в Арцахе гражданам, будут возмещены государством в размере до 30 миллионов драмов. Но в случае продажи квартиры в течение 5 лет вся сумма поддержки подлежит возврату государству. Проценты по бизнес кредитам, займам или лизингу, привлеченным с 27 сентября по 31 декабря 2020 года будут возмещены, а до 1 июля 2021 года запланированные основные платежи будут распределены на следующий срок кредита. В случае истечения срока кредита с 27 сентября по 1 июля 2021 года предусмотрено погашение основной суммы долга в течение следующих 6 месяцев равными частями. Указанные компании смогут воспользоваться указанной программой погашения кредита, если их деятельность непрерывна. Также предусматривается субсидировать все бизнес ссуды, устанавливая наиболее оптимальные процентные ставки в зависимости от секторов.

По потребительским кредитам (овердрафтам), полученным физическими лицами до 27 сентября 2020 года, планируется погасить обязательства сроком на 3 года в размере 3 млн драмов. Согласно проекту, только бенефициары, фактически проживающие в Арцахе, смогут воспользоваться данной формой поддержки.

Программа государственной поддержки предусматривает дополнительные льготы для ряда категорий льготников. В частности, за участие в боевых действиях при обороне Карабаха или на линии соприкосновения, выполнение специального задания обязательства по ипотечным, потребительским, а также бизнес кредитам на сумму не более 30 миллионов драмов будут прощены семьям погибших, лицам с инвалидностью 1-й группы. Ипотека, потребительские кредиты для пропавших без вести граждан или членов их семей, а также обязательства по бизнес кредитам будут возмещены за весь период отсутствия пропавшего без вести в размере не более 30 миллионов драмов. Лица с инвалидностью 2-й группы или члены их семей получат возмещение в 50% от основной суммы ипотечного или бизнес кредита по состоянию на 27 сентября 2020 года (не более 6.8 миллионов драмов по ипотеке, не более 10 миллионов драмов для бизнес кредитов). Лица с инвалидностью 3-й группы или члены их семей получат 30% возмещения от основной суммы ипотечного или бизнес кредита по состоянию на 27 сентября 2020 ш. (не более 4 миллионов драмов по ипотеке, не более 6 миллионов драмов для бизнеса). Участники боевых действий или члены их семей получат компенсацию в размере 15% от остатка привлеченных кредитов по ипотеке или бизнес- кредитам по положению на 27.09.2020 (не более 2 миллионов драмов по ипотеке, не более 3 миллионов драмов по бизнес кредитам).

Все виды ссуд будут прощены или возмещены в случае кредитования бизнеса в общинах, оказавшихся под контролем Азербайджана в результате военных действий. Для предприятий, чье имущество было частично оставлено в этих общинах или было уничтожено, предусмотрено прощение обязательств или компенсация, соразмерная ущербу.