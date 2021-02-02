Вторник, 2 Февраля 2021 16:12

АрмИнфо.До 27 декабря 2021 года АКБА Банк будет направлять 0,3% от каждого платежа банка по выпущенным картам в Фонд страхования военнослужащих. В рамках инициативы до конца 2020 года банк уже перечислил в фонд 22 млн драмов.

В 2020 году Банк предоставил Фонду страхования солдат 50 млн драмов в качестве единовременной поддержки. В прошлом году банк также присоединился к проекту фонда «Сделаем один два», удвоив 1000 драмов, ежемесячно перечисляемых в фонд каждым сотрудником. К инициативе присоединились две другие структуры финансовой группы - ACBA Leasing и Amundi-ACBA. В прошлом году последний также поддержал фонд в размере 10–20 млн. Драмов соответственно.

«Весь наш персонал и сотрудники очень активно участвуют в деятельности Фонда страхования солдат. Мы начали сотрудничество с фондом параллельно с прошлогодними мероприятиями. Нам было ясно, что мы должны немедленно поддержать, поддержать фонд и показать пример помощи. «Если мы объединимся на национальном уровне, мы сможем вместе решать проблемы, стоящие перед фондом», - сказал председатель правления ACBA Bank Акоп Андреасян.

«Когда клиент, производя оплату, знает, что помогает инвалиду-военнослужащему, семье погибшего военнослужащего, семье пропавшего военнослужащего, мужу, родителю, он чувствует себя гораздо более вовлеченным, он вовлечен в эту работу. Деловые люди во всем мире хотят, чтобы их пожертвования или социальная ответственность шли туда, куда хотят клиенты. Поскольку наши держатели карт очень хотят помочь, АКБА Банк, услышав зов своих клиентов, старается помочь. «Каждая копейка, которую мы получаем в результате платежей клиентов ACBA Bank, пойдет той или иной семье», - сказал Варужан Аветикян, директор Фонда страхования солдат.

Также есть возможность оказать финансовую помощь Фонду страхования военнослужащих через приложение ACBA Digital без комиссии.

Фонд страхования военнослужащих предоставляет компенсацию семьям военнослужащих, погибших на войне, ставших инвалидами или пропавших без вести. Компенсации предоставляются единовременно, на длительный срок, 20 лет.

В случае проведения платежных операций с помощью банковской карты Visa Benefactor, банк перечисляет 0,3% от суммы операции Всеармянскому фонду «Айастан».