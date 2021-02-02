Вторник, 2 Февраля 2021 15:29

АрмИнфо.Состоялось первое в 2021 году заседание Общественного совета при министре образования, науки, культуры и спорта РА, которое провел председатель совета, министр Ваграм Думанян.

В своем выступлении глава ведомства отметил, что образование является основой безопасности государства. При этом, образование и культура взаимосвязаны. Образование пострадает, если в нем не будет культурной составляющей и наоборот. Сферы деятельности Министерства образования многоплановы, поэтому его деятельность касается каждого гражданина Армении. По этой причине общество контролирует каждый шаг ведомства, реформы, которые, по словам министра, обязательны. В этом плане Общественный совет - лучшая площадка, так как здесь представлены представители всех сфер, входящих в полномочия министерства.

В повестку заседания входило обсуждение проекта пилотной программы по внедрению системы добровольной аттестации учителей. Ее представила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян. По ее словам, любые изменения, особенно в области общего образования, с самого начала обречены на провал, если не принимать во внимание его важную составляющую - человеческие ресурсы, в данном случае учителя. Замминистра отметила, что основными проблемами являются условия труда и инструменты стимулирования учителей, репутация профессии учителя и вхождение в систему новых специалистов, качество преподавательского состава и постоянное повышение квалификации, а также педагогические инновации и творческий подход.

В целом, 40% учителей имеют стаж работы более двадцати пяти лет. Для сравнения, количество учителей, поступающих на работу в школу,

составляет всего 2%, а это означает, что смена поколений происходит медленно. Учителя-пенсионеры составляют около 11,7% от общего числа учителей. Количество учителей после 60 лет превышает количество новых учителей, поступающих в систему, Сейчас 56% преподавательского состава проходят регулярную аттестацию. Введенная в 2012 году четырехуровневая система квалификационных категорий для стимулирования развития учителей действует на общественных началах. По словам замминистра, учителю нужно не менее 9 лет, чтобы получить четвертую, высшую оценку, что позволит ему получать 50-процентную премию. По состоянию на 2020 год из примерно 37 500 учителей в Армении только 2226 имеют учителей первого, 122 второго и третьего класса, что составляет 6,2% от общего числа учителей.

Жанна Андреасян выделила ряд инструментов, которые уже были внедрены в качестве предлагаемых решений, таких как новые процедуры финансирования командировок учителей, транспортные услуги, конкурс грантовой программы "Лучший учитель года", запуск Национального центра инноваций. в развитии образования и др.

Касаясь проекта нового инструмента, программы внедрения системы добровольной аттестации, Андреасян отметила, что это будет проверка профессиональных знаний и навыков учителей посредством тестирования, результатом которого станет поощрение учителей. В результате добровольной аттестации предполагается, что учителя с 90% уровнем эффективности, будут считаться сертифицированными и получать премию в размере 50% от заработной платы. Для учителей с эффективностью в 80% размер премиальных составит 30%. В обоих случаях средняя зарплата учителя будет близка к средней по стране. Учителя с результатами в 60-79% будут считаться сертифицированными, заработная плата сохранится, а в случае результатов ниже 59% учитель будет подлежать обязательной переаттестации через год.

По словам замминистра, аттестацию планируется провести в 7-12 классах по таким предметам, как <Армянский язык>, <Армянская литература>, <История Армении>, алгебра, геометрия, физика, химия, биология.