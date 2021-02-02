Вторник, 2 Февраля 2021 15:16

АрмИнфо.В прошлом году вспыхнул конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Это принесло большие страдания людям. Это показало нам, что часть конфликтов остаётся неразрешённым. И в этом случае ОБСЕ должно играть большую роль для того, чтобы обеспечить устойчивый мир. Международное гуманитарное право станет нашим маяком в наших действиях", - отметила Линде, добавив, что ее личный представитель получит полную поддержку.