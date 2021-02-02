Вторник, 2 Февраля 2021 15:13

АрмИнфо.Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посчитал некорректным давать оценку боеспособности Вооруженных сил Армении после военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, 2 февраля в ходе брифинга отвечая на соответствующий вопрос, Зась, в частности сказал: "Полагаю, будет не очень правильно, если я буду давать оценку боеспособности ВС Армении. Это должен делать главнокомандующий ВС Армении. Но вместе с тем, я хотел бы отметить, что во всех наших мероприятиях, в учениях, прежде всего, армянские подразделения и воинские части демонстрировали достаточно высокий уровень подготовки - это во-первых".

Во-вторых, по словам Зася, нужно понимать, что ВС Армении - это только часть коллективных оборонительных сил ОДКБ, и даже несмотря на этот конфликт, изменений боеспособности всех коллективных оборонительных сил в ОДКБ не видят.

"Наоборот, мы их укрепляем с каждым годом. Поэтому, я как Генсек ОДКБ оценивал бы боеспособность не отдельных Вооруженных сил, а в целом коллективные оборонительные силы, и тут я считаю, что боеспособность сохраняется", - сказал Зась.

На уточнение, исходя из конфликта в Нагорном Карабахе, как ОДКБ планируют обеспечивать стабильность на постсоветском пространстве и сможет ли Организация не допустить похожего конфликта в будущем, Зась напомнил, что ОДКБ обеспечивает безопасность территории стран, которые входят в этот военно-политический блок, а не всего постсоветского пространства. "И эта задача как решалась, так и будет решаться. И, несмотря на такие серьезные испытания, которые произошли в прошлом году, безопасность наших государств была обеспечена. Поэтому, необходимости в серьезной перестройки нашей безопасности мы не видим в ОДКБ по защите госграниц", - подытожил Генсек ОДКБ.