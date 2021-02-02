Вторник, 2 Февраля 2021 14:27

АрмИнфо.В ОДКБ располагали информацией, пусть даже общего плана, о наличии, присутствии и действии боевиков из Сирии в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом 2 февраля в ходе брифинга заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, отвечая на вопрос, куда делись наемники с зоны карабахского конфликта и представляют ли они сейчас угрозы для стран Организации.

По его словам, в Организации это расценивают в качестве определенных рисков для стран-членов ОДКБ, для блока.

"Где сейчас эти боевики, есть ли они там, куда делись - мне сложно ответить потому, что контроль ситуацией на этой территории сейчас осуществляется теми силами, которые вовлечены в этот процесс - это миротворческие силы, Азербайджан и Армения. Мы исходим из того, что любые наемники, боевики сирийские должны покинуть эту территорию. Прекратить свою деятельность потому, что создание каких-то отрядов боевиков или же групп, незаконных вооруженных формирований в непосредственной близи границ стран-членов ОДКБ создают определенные риски для нашей коллективной безопасности", - подытожил Генсек ОДКБ.

Отметим, что после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, развязанная в сентябре прошлого года, ряд СМИ писали о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта "еще сотен"наемников.

Сирийский лидер Башар Асад заявлял, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку тогда рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября. Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставление многочисленные фактические доказательства об их вовлеченности в боевые действия отрицали факт их вовлеченности.

А глава МИД РФ отмечал, что число боевиков, участвующих в конфликте исчисляется тысячами.