Вторник, 2 Февраля 2021 14:16

АрмИнфо.Позиция ОДКБ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта озвучивалась не раз. Об этом 2 февраля в ходе брифинга заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, отвечая на вопрос, почему ОДКБ не вмешалась в ситуацию вокруг Карабаха.

Он напомнил, что Организация всегда выступала за прекращение боевых действий и решения тех проблем, которые существуют в этом регионе путем мирных переговоров.

"Эта позиция не изменилась. Что касается того, почему позиция ОДКБ не

претерпела изменений и почему она не вмешалась в эту ситуацию, то

хотел бы отметить, что нельзя думать, что наша организация

ограничивалась только наблюдением за ситуацией и выражением

требованием прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Нет. У нас проделана большая работа", - сказал Зась, при этом обратил внимание, что в Организации существуют базовые договоры о безопасности, где четко прописаны условия и порядок задествования возможностей ОДКБ для оказания помощи тому или иному государству.

Генсек ОДКБ указал, что в ст.4 договора четко прописано - при агрессии, то есть военном нападении, угрожающем безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного из государств-членов ОДКБ, по обращению этого государства ему незамедлительно оказывается всесторонняя, в том числе и военная помощь.

"В этой ситуации, не было никакого обращения со стороны Армении за оказанием военной или другой помощи со стороны ОДКБ, поэтому механизм далее и не запускался, не рассматривался.

Вместе с тем мы приветствуем те договоренности, которые там достигнуты и тот путь решения этого конфликта, который был выбран сторонами для его разрешения. Это трехсторонние договоренности, которые позволили остановить кровопролитие и избежать большей трагедии. Считаем, что сложившаяся ситуация создает условия для уже полного достижения договоренностей по карабахской проблеме мирным способом", - резюмировал Зась.