Вторник, 2 Февраля 2021 14:15

АрмИнфо.Главным вызовов в Кавказском регионе ответственности ОДКБ стали боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом 2 февраля в ходе брифинга заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Это самые масштабные и кровопролитные боестолкновения на постсоветском пространстве за последнее время с применением всего имеющегося у сторон арсенала тяжелого вооружения, систем залпового огня, артиллерии, танков, авиации и ударных БПЛА", - сказал Зась.

Он напомнил, что при посредничестве российской стороны удалось остановить кровопролитие и предотвратить еще большую трагедию. "Прекращение огня и ввод российских миротворцев в Карабах стабилизировали ситуацию в зоне нагорно- карабахского конфликта, и в целом на Южном Кавказе. Достигнутые договоренности создают необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха", - считает Генсек ОДКБ.