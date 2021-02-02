Вторник, 2 Февраля 2021 12:50

АрмИнфо. Власти Азербайджана продолжают нарушать международно признанные права жителей приграничных сел Армении. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

По словам, защитника прав человека, в частности, на межобщинной дороге, ведущей из армянского города Капан в Чакатен и ряд других сел, то есть соединяющих мирные населенные пункты, азербайджанские военные разместили табличку с надписью "Добро пожаловать в Азербайджан" на азербайджанском и английском языках, а также азербайджанские флаги.

Защитник прав человека Армении особенно в последний период получает гневные и тревожные звонки от жителей Капана, а также сел Чакатен, Шикаох, Срашен, Цав, Неркин Хэнд, Шишкерт в связи с этой табличкой.

"То же самое касается установки флагов на этом участке дороги. Глава общины Капан также предоставил Защитнику необходимую информацию. Жители этих населенных пунктов сообщают, что эти шаги азербайджанских властей преднамеренны и преследуют цель грубого нарушения их физической безопасности и психических прав, другого имущества и жизненно важных прав, а также ущемляют интересы детей. Они демонстративно делают своей мишенью мирных жителей, и, наряду с почти ежедневной стрельбой, это обостряет напряженность в этих армянских селах", - констатировал Татоян, добавив, что на основе поступивших жалоб офисом Омбудсмена было проведено расследование, и опасения жителей приграничных общин подтвердились.

Защитник прав человека Армении считает необходимым рассмотреть эти шаги властей Азербайджана хотя бы с точки зрения следующих факторов: в Азербайджане продолжается государственная политика пропаганды армянофобии и вражды; высшие органы власти Азербайджана открыто говорят об армянском народе на языке этнической чистки и геноцида, а также оскорбляющем достоинство всего армянского народа; в Азербайджане звучат открытые призывы к новой войне против Армении; в непосредственной близости от упомянутых сел Капанской общины Армении каждый день звучат выстрелы из стрелкового и крупногабаритного оружия со стороны азербайджанских военных (в том числе под воздействие алкогольных напитков); по пути из Капана в село Чакатен находятся азербайджанские солдаты и вооруженные люди; процесс определения границ Армении с Азербайджаном, в рамках которого были размещены такие знаки и флаги, и появились азербайджанские солдаты, продолжается с грубейшим нарушением права человека, противоречит основам международной системы прав человека и верховенства закона, поэтому не имеет юридической силы; вооруженные силы Азербайджана зверствовали против армянских вооруженных сил и гражданского населения, особенно во время войны в сентябре- ноябре 2020 года, и после это совершили и продолжают совершать пытки, бесчеловечное обращение и другие военные преступления. "Таким образом, очевидно, что указанные шаги азербайджанских военных были предприняты таким образом, чтобы нарушать права жителей приграничных населенных пунктов РА, открыто запугивая их (в первую очередь детей, женщин). Такая ситуация никоим образом не может способствовать миру в регионе, она только вызывает напряженность, нарушает международно признанные права и интересы гражданского населения, гарантированные Конституцией РА",

- подчеркнул Омбудсмен Армении.

Отчеты об этих фактах будут отправлены в международные организации, в том числе в ОБСЕ, ООН, Совет Европы (с необходимыми доказательствами). Отдельные отчеты также будут направляться в специальные механизмы межправительственных организаций.