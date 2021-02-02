Вторник, 2 Февраля 2021 12:49

АрмИнфо. Основная цель делегации Армении в ПАСЕ было представить ситуацию, сложившуюся после арцахской войны и вытекающие из нее последствия. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян.

Депутат заметил, что в первую очередь, главным вопросом был вопрос военнопленных. На это армянская делегация обратила особое внимание структуры.

<Мы попытались включить этот вопрос в повестку ПАСЕ, однако, Бюро отказалось включать его в повестку. Однако, мы были практически уверены, что в связи с насыщенной повесткой дня он вряд ли будет включен в повестку. В тоже время, мы постоянно поднимали этот вопрос и обсуждали его с представителями различных делегаций. Я, как глава делегации встретился с главой ПАСЕ и также обсуждал вопрос военнопленных>,- заметил Рубинян.

По словам депутата, армянская делегация с честью продвигала данную повестку и она была на слуху у всех делегатов. <Следует осознать, Армения была и остается гарантом безопасности Арцаха. Нужно также осознать, что Евросоюз и Совет Европы это различные структуры. Представитель ЕС недавно выступил с заявлением, призвав вернуть армянских пленных. В тоже время, нужно понимать, что Европа не однородная структура>, - заключил Рубинян.