Вторник, 2 Февраля 2021 12:49

АрмИнфо.Делегация Азербайджана в ПАСЕ полностью сменила тактику поведения и сейчас ведет себя на удивление миролюбиво. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян.

Депутат заявил, что сейчас азербайджанская делегация заявляет, что все проблемы уже решены и можно перейти к диалогу с Арменией. <Однако мы пытаемся доказать, что не все вопросы решены. У нас на повестке дня осталось много нерешенных вопросов. В том числе и вопрос военнопленных>,- заметил он.

Рубинян заявил, что он считает, чем больше на международных площадках будут подниматься этот вопрос, тем сильнее будет давление на Азербайджан. По словам депутата, в случае международного давления на Баку результат будет.

<Давление следует усиливать, чем дальше, тем больше. Это процесс, и в итоге мы достигнем успеха. Сейчас Азербайджан нарушает трехстороннее соглашение от 9 ноября, но так или иначе, рано или поздно Баку обязан вернуть наших пленных>,- заключил Рубинян.