Вторник, 2 Февраля 2021 12:35

АрмИнфо.Америабанк 4 февраля приступит к первичному размещению очередного долларового транша именных, купонных и недокументарных облигаций в объеме $10 млн. Об этом указано в проспекте эмиссии этого выпуска, размещенного на сайте Центробанка РА, согласно которому завершить размещение планируется 26 февраля 2021 года.

В рамках долларового транша будут выпущены 100 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону установлена в 4,75%. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в квартал. Полное погашение данного транша запланировано 4 мая 2023 года.

Желающие приобрести облигации этого выпуска могут перечислить средства на открытый в Америабанке соответствующий счет -

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По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 2 февраля с.г. котируется 18 выпусков облигаций Америабанка - 12 долларовых и 6 драмовых. Суммарный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $105.71 млн, а драмовых - 22.1 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2021-2023гг: в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале, июне, июле, октябре и декабре 2022г - шесть траншей; в марте и мае 2023г - два транша. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один), в феврале, июле и ноябре 2022г (четыре), и в марте 2023 (один).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору пришлось порядка 30%. К 1 октября 2020 года объем средств, привлеченных Америабанком от размещения корпоративных облигаций достиг 68.9 млрд драмов ($141 млн), с обеспечением годового роста на 28,8%, за 9 месяцев с.г. - на 26,2%, причем только за III квартал - на 25,5%. Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировав первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 октября 2020г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си- Уай) Лимитед - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%