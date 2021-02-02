Вторник, 2 Февраля 2021 12:02

АрмИнфо.В Минобороны Армении не комментируют информации о скором расформировании Армии обороны Арцаха.

Накануне, на своей странице в Facebook бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Армении Сержа Сагсяна Микаел Минасян сообщил, что премьер-министр РА Никол Пашинян и министр обороны Вагаршак Арутюнян уже дали свое согласие на расформирование в ближайшее время Армии обороны Арцаха. "Будет ли она формально Арцахской милицией или внутренними войсками Арцахской гвардии или полиции, неважно, проблема в том, что оставшаяся часть Арцаха больше не будет иметь самостоятельной возможности для обеспечения своей безопасности. Не будет больше Армии Арцаха, и единственным ответственным и виновником этого является Никол Пашинян, который завершает свою "миссию"", - написал Минасян.

АрмИнфо попыталось уточнить достоверность данной информации, однако в Минобороны РА не стали комментировать данное сообщение, а до аппарата президента Арцаха дозвониться и вовсе не удалось.

Примечательно, что в конце декабря прошлого года секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян коснувшись планируемых изменениях в ВС республики сообщил, что есть проблема пополнения войск. "Все обязаны служить. Эти люди будут получать высокую зарплату", - сказал Баласанян. Он также сообщил, что в Арцахе будут созданы пограничные войска, а также постоянные войска в виде Армии обороны, которая будет подчиняться Совету безопасности.

Баласанян отметил, что в республике будет сформирован контрактный резерв, резерв и ополчение. При этом ополчение будет подчиняться штабу гражданской обороны. "У нас будут свои ВС, полицейская структура с усиленным батальоном, СНБ с усиленным батальоном. Будут задачи проведения антитеррористических операций", - сказал Баласанян, напомнив, что ближневосточные террористические группировки, переброшенные Турцией в регион, все еще находятся у границ Арцаха.