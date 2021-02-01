Понедельник, 1 Февраля 2021 20:28

АрмИнфо.Визиты министра иностранных дел Ирана Мохаммад Джавада Зарифа на Кавказ, в Россия и Турция - в числе самых важных и успешных региональных поездок. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде, комментирую визит Зарифа в страны Южного Кавказа, а также Россию и Турцию.

"Поездка на Кавказ была одной из самых важных и успешных региональных поездок Зарифа за время пребывания в министерстве иностранных дел.

В ходе визита в Москву было подписано соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности и кибербезопасности между Ираном и Россией.

В ходе регионального визита Зарифа обсуждались региональное сотрудничество, устойчивая стабилизация, экономические вопросы, активация механизма 3 + 3 и др", - сказал Хатибзаде, передает Mehr.