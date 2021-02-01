Понедельник, 1 Февраля 2021 20:27

АрмИнфо. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров и Линде обсудят широкий круг вопросов повестки дня ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничество в Арктике, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений.

Действующее председательство ОБСЕ, избираемое государствами-участниками Организации на один календарный год, отвечает за координацию действий и проведение консультаций по текущим делам, назначение глав полевых миссий и спецпредставителей по конфликтам и проблемным вопросам, проведение заседаний директивных органов и других мероприятий. Страна, берущая на себя ответственность возглавить ОБСЕ, обязана ориентироваться на консенсусные подходы, учитывать весь спектр мнений государств- участников и неукоснительно следовать мандату председательства, закрепленному в решениях СМИД в Порту 2002 г. о роли Действующего председательства и Постсовета № 485 от 2002 г. о публичных выступлениях от имени Организации.

В ходе переговоров предполагается обсудить текущие задачи ОБСЕ в трех измерениях - военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном - и планы работы Организации в 2021 г.

В частности, состоится обмен мнениями о состоянии архитектуры евробезопасности и эрозии международно-правовых инструментов укрепления доверия, взаимодействии государств-участников в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, об идущем с 2017 г. <структурированном диалоге> по вызовам и угрозам безопасности, его вкладе в дело восстановления доверия и деэскалации напряженности в Евроатлантике.

Заметное место в повестке дня переговоров займет тема повышения профиля ОБСЕ в борьбе с общими для государств-участников транснациональными угрозами - международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, вызовами при использовании ИКТ, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми. Стороны обсудят подготовку профильных мероприятий ОБСЕ, взаимодействие по этой проблематике с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Министры уделят внимание вопросам экономико-экологического измерения ОБСЕ, среди которых - развитие торгово-транспортной взаимосвязанности в интересах сопряжения интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ с перспективой формирования Большого Евразийского партнерства, возможный вклад ОБСЕ в преодоление социально- экономических последствий коронавируса, сотрудничество по выбранной шведским председательством в качестве основной темы 29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ проблематике обеспечения полноправного участия женщин в экономической деятельности.Состоится <сверка часов> по планам гуманитарных мероприятий ОБСЕ. Важно, чтобы в них нашли отражение приоритетные задачи защиты традиционных ценностей, прав детей, социальных и экономических прав, нацменьшинств, особенно их языковых и образовательных прав, обеспечения свободы СМИ и доступа общественности к информации, противодействия попыткам героизации нацизма и фальсификации истории, борьбы с христиано- и исламофобией.

Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.

В отношении полевых присутствий ОБСЕ планируется обсудить возможности оптимизации реализуемых в их рамках программ и проектов в соответствии с потребностями принимающих государств.