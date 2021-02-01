Понедельник, 1 Февраля 2021 20:26

АрмИнфо. В Армении одобрили применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Как сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), решение принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении.

" Число партнеров России среди стран СНГ, давших разрешение на использование "Спутник V", постоянно увеличивается. Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан. Это сотрудничество в области вакцин защитит здоровье людей и поможет приблизить страну к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса",- заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Количество выявленных случаев коронавируса в Армении достигло 167

088. Жертвами коронавируса стали 3.084 человек, плюс 4 за минувшие сутки. Было зафиксировано также 779 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний.

<Спутник V> уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.