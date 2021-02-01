Понедельник, 1 Февраля 2021 18:52

АрмИнфо. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел беседу с командующим турецким контингентом в Совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Генерал в режиме видеоконференции проинформировал Акара о деятельности центра, получил от министра поручения.

Комментируя деятельность турецко-российского центра, глава оборонного ведомства выразил надежду на обеспечение стабильности в регионе.

<Надеемся, что благодаря совместному центру режим прекращения огня примет долгосрочный характер, будет обеспечена стабильность и мир в регионе>, - сказал Акар, передает Анадолу.

Отметим, что церемония открытия центра состоялась 30 января.

Совместный Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.