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АрмИнфо. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел беседу с командующим турецким контингентом в Совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Генерал в режиме видеоконференции проинформировал Акара о деятельности центра, получил от министра поручения.
Комментируя деятельность турецко-российского центра, глава оборонного ведомства выразил надежду на обеспечение стабильности в регионе.
<Надеемся, что благодаря совместному центру режим прекращения огня примет долгосрочный характер, будет обеспечена стабильность и мир в регионе>, - сказал Акар, передает Анадолу.
Отметим, что церемония открытия центра состоялась 30 января.
Совместный Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного Центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.
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|Лидер партии требует прояснить ситуацию с ценами на авиабилеты в Армении
|Президент НАН: Нынешние власти Армении не способны решать стоящие перед научной общественностью задачи
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|Министр образования, науки, культуры и спорта посетовал на скромное финансирование сферы образования
|Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по двустороннему военному сотрудничеству
|Акоп Аршакян: Одной из главных задач НАН должно стать институциональное и научное развитие
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|Наира Зограбян: Проблема Армении не в Николе Пашиняне, а людях, которые до сих пор его защищают
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|Дмитрий Медведев не считает сотрудничество Москвы и Анкары в Нагорном Карабахе элементом долгосрочной политики
|Норат Тер-Григорянц: "Азербайджанский парад" - следствие ошибок нашего военного руководства
|Медведев заверяет: Вопрос о статусе Нагорного Карабаха сейчас обсуждать нельзя
|Неудачный старт программы <Путешествуй без COVID-19>: граждане Армении не могут вылететь в Россию
|СНБ предъявила обвинения поставщику боеприпасов Минобороны Армении
|Представитель МО Армении не считает, что в дни войны предоставлял ложную информацию
|Омбудсмен: Права граждан Республики Армения должны лежать в основе решений в процессе определения границ
|С 1 по 3 февраля температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов
|За минувшие сутки в Армении выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом
|Оверчук представит итоги заседания трёхсторонней Рабочей группы вице-премьеров Армении, Азербайджана и России
|ГСЧС Арцаха: В ходе всего периода поисковых работ обнаружены тела 1345 военнослужащих и гражданских лиц
|В ЮКЖД приступили к обновлению технологического автопарка
|Путин и Алиев приветствовали начало работы российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху
|В Следственном комитете Армении подтвердили допрос Джалала Арутюняна
|В Армении за последние сутки зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусом
|Госсекретарь США и действующий председатель ОБСЕ обсудили деятельность минских посредников по Карабаху
|В Агдаме состоялось открытие российско-турецкого мониторингового центра
|Зариф проводит переговоры в Нахиджеване
|Российские военнослужащие выдвинулись в район развертывания совместного российско- турецкого мониторингового центра по Карабаху
|Пашинян обвинил СМИ в манипуляциях против правительства, в связи с его заявлением о Шуши
|МЧС РА: Ряд дорог на территории Армении, а также трасса Степанцминда-Ларс закрыты для проезда большегрузов
|КГД Армении и Франузское агентство развития обсудили перспективы сотрудничества
|Суд удовлетворил ходатайство СНБ Армении об аресте Ваана Бадасяна
|Главы оборонных ведомств Турции и Азербайджана обсудили начало функционирования турецко-российского мониторингового центра
|Армении и Россия обсудили перспективы развития взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи
|Замначальника Генштаба ВС РФ проинформировал министра обороны Армении об итогах штабных переговоров
|Армянские ученые с помощью секвенирования 3-го поколения расшифровали 12 полных геномов коронавируса нового типа в Армении
|Армянский политолог: В регионе начались масштабные геополитические изменения
|Двое азербайджанских военнослужащих погибли в ДТП на Омарском перевале
|Для жителей общин Воротан и Шурнух будут построены новые дома
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