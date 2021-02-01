Понедельник, 1 Февраля 2021 18:25

АрмИнфо. Партия АРФ "Дашнакцутюн" выступила против приезда супруги премьер-министра РА Никола Пашиняна Анны Акопян в США.

"Ваше присутствие здесь не приветствуется. Из прессы узнали, что супруга премьер-министра РА Никола Пашиняна прибыла в Лос-Анджелес. Госпожа Акопян представляет провалившуюся дипломатию Никола Пашиняна, его пугливое отношение к врагу, насильственные действия против оппозиции, угрожающие подходы к армянам и диаспоре. Он также проявил неспособность вернуть наших плененных солдат и без вести пропавших, некомпетентное поведение в отношении послевоенного гуманитарного кризиса", - говорится в заявлении Центрального Комитета АРФД в Западной Америке.

В заявлении также отмечается, что ложь премьер-министра до, во время и после войны, заговорщичество - тайное подписание заявления о

передаче земель, разрушительная методика ведения войны, которая привела к смерти тысяч солдат, и продвижении азербайджанской повестки. "У нас есть четкий месседж в адрес госпожи Акопян, которая посещает нашу общину без предварительного уведомления и по неизвестным нам причинам. Ваше присутствие здесь не приветствуется, госпожа Акопян", - говорится в заявлении.

Отметим, что накануне в Лос-Анджелес прибыла Анна Акопян - супруга премьер- министра РА Ее визит был встречен крайне отрицательно представителями местной армянской общины. Более того, в Глендейле (США) состоялся митинг против властей Армении. Участники акции держали в руках плакаты "Нет предателям!", "Свободу военнопленным!" и выступили с критикой нынешних властей Армении. Многие решили прийти на митинг также в связи с задержаниями в Ереване, в частности, с арестом бывшего депутата парламента Нагорного Карабаха Ваана Бадасяна.

"Бадасяна арестовал человек, который не служил в армии, не внес никакого вклада в освобождение Карабаха. Бадасян может многое рассказать о войне, вот его и арестовали", - считает участник акции, журналист Армен Барсегян. Протестующие также выразили недовольство по поводу приезда супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анны Акопян в США. Помимо этого, они выступили против возможного назначения лидера парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц на пост посла Армении в США. "Мы категорически против назначения Лилит Макунц. Она не дипломат, у нее нет опыта. Подобное в США могут воспринять как оскорбление", - сказал Барсегян.