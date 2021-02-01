Понедельник, 1 Февраля 2021 18:18

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, жилой дом 51/1 на улице Пушкина, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Л.Саргсяна, жилой дом 6 на улице Шопрона, жилые дома 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46 на улице Гая, жилой дом 62 на улице гюрджяна, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на улице Люксембург, жилые дома 5, 6 на 1-ом переулке Люксембурга, ясли-детский сад N114 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах Норка 5, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11։00-17:00 жилые дома 44/4 на улице Арташисяна, 42, 51 на пр. Аршакуняца, 7 на пр. Багратуняца, 15, 34 на улице Чехова, 8 на улице Ехбайрутяна, жилой дом 18 на улице Нар-Доса, собственные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, собственные дома 2-47 на 2-ом переулке, жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, собственные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци, собственные дома 43 на 2-ом переулке Нар-Доса;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Комитаса, Салакит, Грибоедова в городе Арарат; частично села Норашен и Ванашен;

13:00-16:00 частично село Верин Арташат;

в Котайкской области:

11։00-16։00 улицы 1, 2, 3, 4, 5 в общине Канакераван; частично община Мргашен; улицы 2, 3, здания школы и детского сада;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх; частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Ширакской области:

10:00-16:00 улицы 3 и 4 села Тавшот в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.