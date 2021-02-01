Понедельник, 1 Февраля 2021 18:10

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) и ЗАО “Тел-Селл” сотрудничают на протяжении более 10-ти лет в рамках обслуживания расчетно-кассовых операций. В 2020 году начали сотрудничать также в рамках кредитно-документарных операций.

Расширенное сотрудничество с Банком ВТБ (Армения) позволит ЗАО “Тел-Селл” реализовать дальнейшие планы развития: способствовать развитию электронной коммерции и использованию электронных денег, расширить терминальную сеть и точки приема платежей, усовершенствовать техническое оснащение и программное обеспечение, сделав процесс платежей и денежных переводов максимально удобным и доступным.

Сегодня Telcell является крупнейшей системой на рынке моментальных платежей Армении. Система соответствует современным техническим требованиям и требованиям безопасности, постоянно расширяется, предлагая различные инновационные услуги. Терминальная сеть Telcell обслуживает более 3500 терминалов во всех регионах Армении. А электронный кошелек Telcell Wallet активно используют более 200 тысячи пользователей. В настоящее время через систему компании принимаются платежи в пользу 450 различных услуг.

Благодаря услугам ЗАО “Тел-Селл” с 2012 года Банк ВТБ (Армения) перешел на самообслуживание клиентов с помощью платежных терминалов, предоставляя им возможность быстро и удобно осуществлять разные платежи и переводы, пополнение карточных и банковских счетов, депозитов, погашение кредитов, как согласно предоставленному графику, так и досрочные погашения, с опережением графика.

Совместно с компанией “Тел-Селл”, Банк также запустил дистанционную услугу, благодаря которой клиенты могут получать быстрые денежные переводы на карты Банка. Для этого клиенту необходимо на платежном терминале Telcell в разделе Банка ВТБ (Армения) выбрать “Получение денежного перевода” и заполнить на терминале необходимые данные: номер карты, на которую будет зачислен денежный перевод, код денежного перевода, валюту и сумму перевода, предпочитаемую валюту получения перевода, номер мобильного телефона.

Предоставляемые Банком кредитные продукты и финансовые инструменты направлены на решение различных задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса. Кредитные продукты предоставляются с целью финансирования торговых сделок, краткосрочных инвестиций, пополнения основных и оборотных средств, покрытия кредиторской задолженности клиентов.

Для каждого клиента со стороны Банка ВТБ (Армения) применяется индивидуальный гибкий подход финансирования, с учетом особенностей вида деятельности бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах кредитования малого и среднего бизнеса Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке

https://www.vtb.am/ru/business/business-credits#!, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.