Понедельник, 1 Февраля 2021 18:09

АрмИнфо. Пресс-служба третьего президента Армении Сержа Саргсяна сообщила, что он излечился от коронавируса. Об этом сообщается на странице третьего президента Армении в соцсети Facebook.

В сообщении, в частности, отмечается: <Тест на наличие у Саргсяна коронавируса дал отрицательный результат. У третьего президента нет симптомов, самочувствие хорошее, с сегодняшнего дня Саргсян перейдет к полноценному рабочему графику>.

Отметим, что ранее стало известно, что с 17 января Саргсян находится на карантине, из-за чего 28 января в День армянской армии он не сумел посетить военный пантеон <Ераблур>.