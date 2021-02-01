Понедельник, 1 Февраля 2021 17:19

АрмИнфо. Да, у 17 оппозиционных партий был целый ряд хороших возможностей для смены власти, но они не воспользовались ими в полной мере. Об этом в ходе пресс-конференции заявила депутат от партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

Депутат заявила, что оппозиция была намерена сменить власть исключительно конституционным путем, без столкновений и насилия. <Я уверена, что возможность еще представится. Никто не сомневается в том, что Пашинян и его политическая команда уйдут с политической арены. Сейчас я призываю всех следователей, сотрудников СНБ, прокуроров не исполнять приказы власти, так как власть эта в состоянии агонии. Станьте рядом с народом, ведь вы не могли не почувствовать всю степень предательства. Отключите Пашиняна от аппарата искусственного дыхания и прекратите этот ужас>,- заметила она.

Зограбян заявила, что ее несколько удвиляет тот факт, что премьер не пользуется политическим гуманитарным коридором, видимо не до конца осозная всю сложность сложившейся ситуации. <Если Пашинян продолжит в том же духе, то станет жертвой расправы. И ни я ее осуществлю, и ни члены ППА, этот будут обычные люди, те кого Пашинян обманул, те, чьи дети погибли. Все это приведет к столкновениям, и я этого не хочу, поэтому я все же надеюсь, что власть согласится уйти мирно>, - подчеркнула депутат.

По ее словам, Зограбян не раз следила за выступлениями Пашинян после того, как было подписано трехсторонее заявление от 9 ноября. <Я пыталась найти хотя бы толику сожаления в глазах Пашиняна, но все было напрасно, его попросту не было. Все заявления были направлены на то, чтобы оправдаться. А чего только стоит заявление про Шуши? Это представить себе страшно. Вам кажется, что азербайджанцы вернулись бы в Шуши, будь он под армянским контролем? Это исключено, даже если мы дадим им все гарантии, беженцы не вернутся в Ходжалу и Степанакерт, потому что им страшно.

Более того, сейчас Алиев пытается предоставить всевозможные льготы бывшим переселенцам, пытаясь вновь заселить ими Арцах, но никто не хочет туда возвращаться, людям страшно, так как ситуация нестабильна, в любой момент они могут снова стать беженцами. Таким же образом ни один армянин не вернется в Баку, Сумгаит или Гянджу, опять же при всех гарантиях безопасности. Этот факт очевиден, а Никол Пашинян в очередной пытается перевернуть все с ног на голову>, - заключила Наира Зограбян.