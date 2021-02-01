Понедельник, 1 Февраля 2021 17:16

АрмИнфо. Депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян заявила, что виновна в том, что допустила приход к власти премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Об этом депутат заявила в ходе пресс- конференции.

Зограбян заметила, что работала с Пашиняном и хорошо его знала. <Почему я промолчала. Я думала, что у людей есть право выбрать того, кого они хотят, пусть даже это будет ошибкой. Сейчас я прошу у всех прощения, что неверно оценила весь масштаб грядущей катастрофы. Но я и представить себе не могла, что эта ошибка может обернуться такой бедой. Я и предположить не могла, что Пашинян сдаст Арцах и поставит под удар независимость Армении>, - заметила депутат.

Она подчеркнула, что если бы знала хотя бы десятую долю того, что знает сейчас, то попыталась бы любой ценой предотвратить катастрофу. <Сегодня из страны уезжают именно те, кто в свое время выбирал Пашиняна. Все это ужасно, я была в аэропорту. Эмиграция по своей силе будет такой же, как и в 90-ые годы. Люди в Арцахе и Сюнике лишились своих домов. А что им делать, если не уезжать? Выбора нет>,- подчеркнула Зограбян.