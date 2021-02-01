Понедельник, 1 Февраля 2021 17:14

АрмИнфо. В Степанакерте обеспокоены намерениями неофашистской организации <Серые волки> реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в городе Шуши.

"Намерения ультраправой националистической турецкой Партии националистического движения и аффилированной с ней экстремистской неофашистской организации <Серые волки> реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в городе Шуши, вызывают самую серьезную обеспокоенность.

Отправка на оккупированные территории Республики Арцах ультраправых неофашистских сил, как и использование международных террористов в период вооруженной агрессии против Арцаха являются звеньями одной цепи в экспансионистской политике Турции по отношению не только к Арцаху и Южному Кавказу, но и к регионам за их пределами", - говорится в заявлении МИД Арцаха.

При этом в ведомстве подчеркнули, что данная политика Турции и Азербайджана заслуживает самого строго осуждения и требует от международного сообщества, заинтересованных организаций и структур соответствующих незамедлительных действий, направленных на недопущение и пресечение подобного рода деструктивных инициатив.