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 Понедельник, 1 Февраля 2021 16:57
Александр Аванесов

Президент НАН: Нынешние власти Армении не способны решать стоящие перед научной общественностью задачи

Президент НАН: Нынешние власти Армении не способны решать стоящие перед научной общественностью задачи

АрмИнфо.  Заработная плата научного сотрудника в Армении равна половине средней заработной платы гражданина страны.  Об этом 1 февраля журналистам заявил президент Национальной Академии Наук Радик Мартиросян.

По его словам, в России, к примеру, научный сотрудник получает вдвое больше среднестатистического гражданина, в Китае, Южной Корее

- в пять- десять  раз больше.                        Эти цифры, по словам президента

НАН, показывают, что как нынешние, так и предыдущие власти не способны решать стоящие перед научной общественностью задачи. С 1991 года, с момента обретения Арменией независимости, армянская наука фактически не финансировалась. По сути, финансировалось лишь поддержание научных структур, ожидая лучших времен.  Между тем, в любом государстве вопрос безопасности и науки является приоритетным, поскольку наука обеспечивает безопасность государства.

Глава НАН вновь констатировал, что ученые высказали свою точку зрения по поводу действующей власти, требуя отставки премьера. Той же точки зрения придерживается и Национальная Академия Наук. Он

добавил, что научные исследования, материальные средства фактически не используются в интересах безопасности государства.

Отметим, что ранее Радик Мартиросян отмечал, что на производство одного турецкого Байтактара тратится столько же средств, сколько армянская наука получила за последние 10 лет.


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