Понедельник, 1 Февраля 2021 16:55

АрмИнфо. "Не разделявшие нашу позицию по дипломатическому урегулированию на Кавказе теперь заговорили иначе". Об этом на конгрессе ПСР в Анталье заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция, когда было нужно, реагировала жестко, и способна разрушить планы против страны и нации.

"Наглядным примером являются события в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье, Карабахе. Неоднократно мы предлагали дипломатическое урегулирование, соглашение по карабахскому урегулированию", - сказал Чавушоглу, при этом одобрив военную агрессию Азербайджана против Арцаха.

"Теперь говорят о дипломатии, политическом урегулировании, мы поддерживаем это. Продолжаются двусторонние, трехсторонние встречи в формате 3+3 для установления мира на Южном Кавказе, мы контролируем соблюдение режима прекращения огня, и если Армения извлечет из этого уроки, будет вести себя правильно, то это пойдет ей на пользу", - заключил глава турецкой дипломатии.