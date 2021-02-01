Понедельник, 1 Февраля 2021 16:46

АрмИнфо. Создается Совместная азербайджано- турецкая медиа-платформа.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании <О стратегическом сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой>.

В соответствии с документом, цель Совместной азербайджано-турецкой медиа- платформы заключается в создании стратегической структуры в сфере медиа путем укрепления азербайджано-турецких двусторонних связей и усиления сотрудничества в сфере медиа и коммуникации.

Законопроект был представлен на голосование и принят в первом чтении.